インターネットなどを利用した犯罪が相次いでいますが、愛知県警が2025年度から「サイバー局」を新設する方針を固めたことがわかりました。関係者によりますと、愛知県警が新年度から新設する「サイバー局」には、現在、捜査を主管している「サイバー犯罪対策課」と、データ解析などを行う「情報技術戦略課」が組み込まれるということです。指示系統を一元化することで、サイバー犯罪な