第一三共ヘルスケアは2月14日、敏感肌向けブランド「ミノン」 から、ジェルタイプの日焼け止め「ミノンUVマイルドジェル」新発売する。これまでの「ミノンUVマイルドミルク」よりも、さらにみずみずしく日常使いしやすいSPF 38/PA＋＋＋タイプが登場する。○「ミノン」は50年以上敏感肌について考えてきたブランドミノンブランドの製品「ミノン」は“敏感肌に悩む全ての方々の悩みに寄り添いたい”との想いから敏感肌について考え