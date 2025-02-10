もうすぐバレンタイン。王道のチョコレートもいいけれど、ひと味違ったお菓子も知りたい！そんなあなたに、高島屋和菓子バイヤー・畑主税さんがおすすめするチョコの和菓子をご紹介します。今回は新潟県柏崎市にある、新野屋さんの期間限定商品「黒糖グラッセ(カカオ)」についてうかがいました。新野屋『黒糖グラッセ(カカオ)』1380円「新野屋さんには、もともと『くろ羊かん』という看板商品があるんです。これは黒糖の力強い甘み