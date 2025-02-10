西之表市の海岸で10日、白骨化した身元不明の遺体が見つかりました。警察で身元や死因を調べています。 種子島警察署によりますと、10日午前11時ごろ、鹿児島県西之表市西之表の海岸で、散策していた男性が、仰向けの状態で打ち上げられている遺体を見つけました。 遺体は頭や両手、下半身が白骨化した状態で、身長はおよそ160センチ、性別や年齢などは分かっていないということです。 遺体の近くに身元が分かるものは見つかっ