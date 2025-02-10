ドル円、再び１５２．２０付近へ上昇円売りの動きで＝ロンドン為替 ロンドン序盤は円売りの動きが優勢。ドル円は再び152.20付近へと買われており、東京午前の高値152.21レベルにほぼ並んだ。クロス円も堅調で、ユーロ円は156.98レベル、ポンド円は188.81レベルにそれぞれ本日の高値を更新している。米株や欧州株の先物が堅調に推移しており、リスク警戒感が後退している。 USD/JPY152.14EUR/JPY156.88GBP/