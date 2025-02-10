通貨オプションボラティリティードル円１週間１１．４％前後高め水準が継続 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.379.6711.769.23 1MO10.568.5211.298.23 3MO10.558.1411.048.23 6MO10.227.9210.728.20 9MO10.077.8310.648.24 1YR9.857.8010.458.26 GBP/JPYAUD/USD