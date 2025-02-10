円安進行、ドル円一時１５２．４６レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は円売りが進行している。ドル円は一時152.46レベル、ユーロ円157.25レベル、ポンド円189.01レベルなどに本日の高値を更新している。欧州株が堅調に取引を開始しており、米１０年債利回りも４．４８％付近から４．５０％台後半へと上昇している。 USD/JPY152.43EUR/JPY157.19GBP/JPY188.93