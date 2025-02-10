9人組グループ・Snow Manの目黒蓮、共演の佐野勇斗が10日、東京・新宿屋外で行われた劇場版『トリリオンゲーム』公開直前イベントに登壇した。西武新宿駅の目の前にある広場で実施された同イベント。建物の2階から2人が姿をみせると集まった1800人の観客と道行く人から大歓声が起こり、周囲は騒然となった。【写真】イケメン2人が眩しい！新宿登場で騒然とさせた目黒蓮＆佐野勇斗今作は『ビッグコミックスペリオール』（小学館