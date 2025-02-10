俳優の筧美和子（30）が8日、自身のインスタグラムを更新。「冬」とつづり、今冬の思い出ショットの数々を投稿した。【写真】「好き」を公言しているサウナで、じんわり汗ばむ筧美和子耳あてをした冬のお出かけコーデや神社で引いた「小吉」のおみくじ、好きなサウナで汗ばむ解放的ショットなど、12枚の写真をアップ。3日の投稿で、友人の俳優・中村アン（37）と「富山旅」に出かけたことを伝えていたが、写真のなかには『と