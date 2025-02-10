ボートレース徳山のG1「第68回中国地区選手権競走」は3日目を終えた。佐々木完太が虎の子の1枠をモノにして予選突破へ前進した。3日目7R、インからコンマ09のトップスタートを決め、一目散の逃走劇を披露。「ひどかった前検を思うと、だいぶ良くなりました。出足の方がいいけど行き足、伸びも悪くない。中堅上位あるかなくらいになってきたし、自分の中では結構、満足しています」。2連対率ワーストの46号機を戦える状態ま