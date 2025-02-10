きのう夕方、千葉県南房総市で86歳の女性が乗用車にひき逃げされ死亡した事件で、警察は運転手の84歳の女を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、南房総市の自称・無職、宇治原幸子容疑者（84）です。宇治原容疑者はきのう午後6時半前、南房総市白浜町の国道を乗用車で走行中に、信号のない横断歩道を渡っていた、近くに住む福原春枝さん（86）をはね、そのまま現場から逃走した疑いがもたれています。福原さんは病