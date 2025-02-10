入団記者会見する中日の新外国人投手、ウォルターズ＝10日、北谷中日の新外国人投手、ウォルターズが10日、沖縄県北谷町で入団記者会見し「わくわくしている。優勝したい」と意気込んだ。米国出身で27歳の右腕投手。昨季はナショナルズ傘下3Aなどでプレーし、救援を務めた。「速球が強み。チームに貢献できることは何でもやる」と力を込めた。