政策協議に臨む自民、公明両党と日本維新の会の政調幹部ら＝10日午後、国会自民、公明、日本維新の会の3党の政調幹部が10日、国会内で協議した。維新が求める所得制限のない高校授業料の無償化については目立った進展がなく、平行線をたどった。維新は協議が停滞しているとして、自公に不満を伝達した。協議には、自民の小野寺五典、維新の青柳仁士両政調会長、公明の上田勇政調会長代理が出席した。自公は、維新が提案する社