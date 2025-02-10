ホワイトハウス前で出迎えたトランプ大統領と両手でがっちり握手する石破首相。その胸元には、トランプ大統領と同じブルーのネクタイが。これは、トランプ大統領が公式SNSなどで公開した日米首脳会談のダイジェスト映像です。そこには文書に署名する石破首相を見つめ、トランプ大統領がにっこりほほ笑む様子などが映っていました。現地時間7日、初めて対面した2人。トランプ大統領：（Q.日本へメッセージを？）We love Japan（私た