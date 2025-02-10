美容師を目指す高校生たちが学んできた技術を競うコンテストが10日、大分県大分市の高校で開かれました。 福徳学院高校 大分市の福徳学院高校で行われたコンテストには美容師を目指すトータルビューティ科の1、2年生およそ120人が参加し、美容師の国家試験の実技で実際に行われているパーマをかける技術を競いました。 決められた制限時間内に丁寧にバランス良く作業できるかが審査のポイント