JR西日本は10日、JR芸備線の備後落合駅（広島県庄原市）で、雪の状況を確認していた臨時列車が不具合で動かなくなったと発表した。雪の影響で運休している備後落合―三次間は同日午後に運行再開の予定だったが、この不具合で10日の運行をすべて取りやめた。【写真】「月の売り上げ5千円」無人駅守るのは地元社長存廃に揺れる芸備線JR西日本中国統括本部によると、午前10時ごろ、備後落合駅に停車中の臨時回送列車（2両編成）