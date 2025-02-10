フリーアナウンサー草野仁（80）が10日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。家族で外食をしたときのエピソードを明かした。昔は亭主関白、家事や子育ては妻まかせだったという草野は、その当時家族で外食をしたことを「亭主関白を張っている時代なんですけど、まだ2人の男の子が2歳とか3歳ぐらい。そのときに4人でファミリーレストランへ行きましたんですね。で、私は当然自分の食べたいものをパパッと注