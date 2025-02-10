X JAPANのYOSHIKIが10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。3度目の手術を受けた首の状態や、不調を訴えていた精神状態などについて報告した。YOSHIKIは「三度目の首の手術から4ヶ月が経ちました」と切り出し、「まだ走ることはできないけど、普通に歩くことができるようになった」と現状を報告。「医者の指導のもとこれからリハビリの強度を上げていく予定」とした。また、YOSHIKIは在住する米ロサンゼルスや周辺で発生した大規模