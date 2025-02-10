今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち』（ABEMA）。2月7日（金）の放送では、ギャルモデルのパイオニア・小森純に密着。モデル、タレントとして人気絶頂だった2012年に起こした大騒動で世間を揺るがし、一時芸能活動を休止した彼女の現在の仕事や私生活に迫った。©AbemaTV,Inc.番組では、芸能活動休止後ネイリストに転身し、現在は2店舗を経営するネイルサ