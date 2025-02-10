2月8日、群馬クレインサンダーズvsレバンガ北海道を控えたオープンハウスアリーナ太田の会場内に特設されたブースにおいて、辻直人が主宰する社会貢献活動『スリーピース』の一環として募金活動を行った。当日は、辻本人もブースに立ち、直接募金を受け取った。最終的には約300名が募金を行ったという。 辻本人が募金を直接受け取った この活動は、辻が2018年に闘病