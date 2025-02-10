週明け１０日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１４円高の３万８８０１円と小反発。前週末の欧州株市場が全面安商状で、米国株市場でもナスダック総合株価指数が１．４％安と大きく売り込まれたことを考えれば健闘したと言えるかもしれない。先物は当初５００円近い下げをみせていただけに、ショート筋にすれば拍子抜けであったと思われる。引き続きトランプ関税がグローバルに警戒されているが、現地時間