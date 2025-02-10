3月7日に全国公開される宮世琉弥の初単独主演映画『顔だけじゃ好きになりません』のメイキングカットと新場面写真が公開された。 参考：宮世琉弥は“今最も目が離せない”若手俳優だ『問題物件』心霊オタ役で挑む新境地 本作は、2020年から『花とゆめ』（白泉社）で連載中で、累計発行部数200万部を突破した、安斎かりんによる同名コミックスを実写映画化するラブコメディ。顔が良すぎる最強青髪イケメン・宇郷奏人先輩と