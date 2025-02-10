１２日にかけての外国為替市場のドル円相場は、ドルの戻りを試す局面になりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５１円７０～１５３円００銭。 １０日のドル円相場は、午前１１時過ぎに１５２円２０銭台に上昇後、いったん軟化したが、欧州時間に入り再び値を上げている。市場では、米トランプ政権による関税が警戒されており、米国が輸入する鉄鋼・アルミ製品に２５％の関税を課すことが表明されたほか、貿易相手国が米国