山形警察署は、きょう、住所不定で職業不詳の中国籍の男（２８）を、脅迫の疑いで逮捕した。 男は、先月に行われた山形県知事選挙の選挙期間中、福島県から立候補した男性候補の選対本部長などを名乗り迷惑行為を繰り返し、逮捕されていた。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、住所不定で職業不詳の中国籍の男（２８）。※前回とは住所・職業が違うが警察発表にならう 男は、先月１８日の午前６時２０分ごろ、山形市内のホテルで、山