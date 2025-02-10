【気になる都道府県別ランキング・2】各種調査データをもとに、都道府県や市町村にまつわる意外なランキングを紹介します。連載第2回となる今回は、最新2024年の「47都道府県別 転入超過数ランキング」です。2024年の都道府県間移動者数は252万3249人●東京・神奈川・埼玉は転入超過数2万人超え総務省が1月31日に公表した「住民基本台帳人口移動報告 2024年（令和6年）結果」によると、住民票ベースで、居住地とは異なる都道府県