2月10日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」では青山学院大学陸上競技部 原晋監督が登場！第101回 箱根駅伝で総合優勝、2連覇を果たした原監督。当番組には昨年に続き1年ぶりの出演で「前回語りきれなかった」という波瀾万丈な人生を再び紐解く。名門校のキャプテンを務めていた学生時代から「理不尽さをできるだけ無くしました」と独自のやり方でチームを率いてきた原監督。青山学院大学陸上競技部の監督就任から5