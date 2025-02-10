10日正午ごろ、広島県福山市立加茂小学校で、6年生の理科の授業で実験中に児童が体調不良を訴えました。合わせて7人が病院に搬送され、いずれも軽症だということです。水溶液の働きを調べる実験中だったということです。【2025年2月10日午後5時半の情報】