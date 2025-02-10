2月第1週の上昇ランキング上位は前週に続いて大和アセットマネジメントのテーマレバレッジシリーズのファンドとなりました。前週は1位と2位でしたが、2月第1週は上位3ファンドともテーマレバレッジシリーズのファンドです。 下落ランキングの1位と3位はインドネシア株式に投資するファンドです。2位は世界の食料関連株に投資するファンドとなっています。3ファンドとも期中に分配はしておらず、基