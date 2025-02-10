2月8日に誕生日を迎えたStray Kids（ストレイキッズ）のI.N（アイエン）が、自身のInstagramに写真を公開した。 【写真】メガネで大人ムード＆愛らしさも兼ね備えたアイエン／花束＆ケーキとともに笑顔／【動画】ろうそくを吹き消すアイエン他3本 ■少年っぽさと大人の色気が同居する“今”のアイエン 2月8日の誕生日当日の投稿では、ボルドーカラーのシャツにジーンズ、黒のジャケットを着た