2月9日、『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ）が放送。人気企画『サビだけカラオケで10曲連続クリアできたら100万円』のコーナーに、声優でミュージカル俳優の平野綾が登場。彼女が歌唱する姿がファンの間で話題だ。「平野さんは今回、同企画に初登場。声優として一躍有名になった彼女ですが、現在はミュージカルや俳優を軸に活動をしているといい、《全クリ（全部クリア）できないと意味ない》とコメント。“声のプロ“として