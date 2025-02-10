去年、52歳女性の妻の遺体を遺棄したとして、35歳の男が逮捕されました。妻は去年6月から行方不明になっていたということです。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、大阪市中央区の無職・黒木佳史容疑者(35)です。警察によりますと、黒木容疑者は去年6月、大阪市中央区内の民家から、52歳妻の遺体を運び出し、岡山県内またはその周辺まで運搬のうえ、隠匿し遺棄した疑いが持たれています。妻の遺体は未だ発見には至っていない