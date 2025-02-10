昨季ヤンキースとのワールドシリーズを制し、4年ぶり8度目の世界一に輝いたドジャース。オフシーズンでは、主力選手の引き留めだけではなく、佐々木朗希投手やタナー・スコット投手などの大物選手も獲得し、戦力補強を確かなものとしました。日本時間10日には、昨季126試合の出場で12本塁打、42打点の成績を残し、ワールドシリーズ制覇にも大きく貢献したキケ・ヘルナンデス選手の残留が決定。ワールドシリーズ制覇メンバーの残留