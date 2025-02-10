格闘技団体の最大の米UFCで活躍する平良達郎（25＝THEBLACKBELTJAPAN/SECONDCAREER）は2月10日にNTTドコモとスポンサー契約を締結した。平良は高校入学後、総合格闘技を始め17歳でアマチュア修斗からプロ入り。10戦10勝し22年5月のUFCデビューし、現在、日本人最上位のフライ級5位にランクインした。6連勝したが、24年10月、同級1位のブランドン・ロイバルと戦い1−2の僅差で判定負け。プロ17戦目で初黒星を喫した。今