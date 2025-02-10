韓国のガールズグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓ（ＮＪＺ＝エヌジェイジー）と、契約問題で対立中の芸能プロダクション・アドア（ＡＤＯＲ）が１０日、グループ名の記載を「ＮＪＺではなく、ＮｅｗＪｅａｎｓと書いてほしい」と現地メディアへ一斉に伝達した。５人は昨年１１月、ＨＹＢＥ・アドアとの専属契約解除を宣言。今月７日には、公式ＳＮＳでグループ名を一定期間“ＮＪＺ”にすることを発表し、３月に香港で開催される「コ