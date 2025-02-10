Jeffrey Dastin[パリ １０日 ロイター] - フランスのパリで１０日から「人工知能（ＡＩ）アクションサミット」が開かれる。過度に厳格な規制が技術革新を妨げているとの批判が高まる中、政治指導者やハイテク企業幹部がＡＩを安全に活用する方法について意見を交わす。米グーグルのシニア・バイス・プレジデント、ジェームズ・マニーカ氏は９日の記者会見で、ＡＩがもたらす機会が「より大きな焦点」になっていると述べた。サミッ