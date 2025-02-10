宮世琉弥が主演する映画『顔だけじゃ好きになりません』より、推しの“中の人”（SNS運営）になるオタク女子・才南を演じる久間田琳加と、才南の親友で最強ネトスト系女子・柚里役の米倉れいあをとらえた場面写真とメイキングカットが解禁された。【写真】久間田琳加＆米倉れいあがお泊まり会！仲良し場面写真累計200万部突破、2020年から連載中の安斎かりんによる同名少女漫画を宮世の初単独主演で実写映画化する本作は、顔