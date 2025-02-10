大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが登場するショートアニメ『はーい！ミャクミャクです』（NHK総合テレビ）が、3月3日より4夜連続で1日2話ずつ放映されることが決定した。【写真】宝塚歌劇団月組・風間柚乃と登場したミャクミャク本作は、現代の4コマ漫画を意識したショートアニメ。大阪・関西万博の開催意義と万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を訴求し、アニメに登場するキャラクターを通して、視