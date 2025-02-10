『now loading』（阿部大樹 著）作品社精神科医として勤務する傍ら、ハリー・スタック・サリヴァンの諸作など翻訳業での評価も高い阿部大樹さん。話題を呼んだエッセイ・論文集『Forget it Not』に続く単著は、妻と2人、子どもを育てる日々を綴った日記『now loading』だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「帯には『育児日記』と書かれていますが、育児日記を書いた意識はないんです。自分は精神科医なので、患者との間の話