ティモシー・シャラメが主演する映画『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』のレッドカーペットイベントが、8日、東京・麻布台ヒルズで行われ、シャラメが日本のファンにメッセージを送った。【写真】ティモシー・シャラメに東京が熱狂！映画『名もなき者』東京でのレッドカーペットイベントの様子本作は、アカデミー賞ノミネート監督であり、『ウォーク・ザ・ライン／君につづく道』『フォードvsフェラーリ』の名匠ジェームズ