マーベル映画史上初めて個性豊かな“超クセ者”ヴィランたちが主役を務める、マーベル・スタジオ劇場公開最新作『サンダーボルツ*』の公開日が、日米同時となる5月2日に決定。最新の本予告とポスターが解禁された。【動画】謎のヴィラン登場『サンダーボルツ*』本予告本作は、ドラマチックな戦いで世界を魅了してきたマーベル・スタジオのヴィランたちの中でも、訳あり超クセ者6人のキャラクターが「サンダーボルツ*」というチ