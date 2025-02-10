ＪＲＡは１０日、サウジアラビアで行われるサウジカップ・Ｇ１（２月２２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）の馬券発売を行うと発表した。サウジカップは世界最高の総賞金２０００万ドルのレース。１着賞金が１０００万ドルで、今年のＪＲＡ発表の円換算レートでは約１５億７０００万円。２０２３年にパンサラッサが１着になり、当時のレートで約１３億１８６４万９７００円を獲得した。今年は日本