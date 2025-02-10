昨年のチャンピオンズＣで７着のアーテルアストレア（牝６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父リーチザクラウン）は、主戦の菱田裕二騎手が騎乗停止期間になるため、次走に予定しているフェブラリーＳ・Ｇ１（２月２３日、東京競馬場・ダート１６００メートル）では横山典弘騎手が手綱を執ることになった。横山典騎手は大井所属のサントノーレ（牡４歳、大井・荒山勝徳厩舎、父エピカリス）の依頼を受けていたが、登録が発表された段階で