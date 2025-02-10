世界各地で異常気象が続いている。記録的猛暑は人体に留まらず食材への被害も懸念され、平均気温の上昇は穀物の収穫量や漁獲量にも影響を及ぼしている。気候変動が世界的な食料不足に追打ちをかける状況になり、貧困・餓鬼に直面している国も少なくない。地球を守るためにと、190を超える国で2016年から「SDGs」を掲げている。さまざまな環境問題は他人事ではない。身近なところでは、日本の飲食業界もさまざまな問題に直面し