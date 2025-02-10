メ～テレ（名古屋テレビ） 陸上自衛隊の隊員が、同僚の腕時計を横領したとして、懲戒処分を受けました。 10日付で停職12カ月の懲戒処分を受けたのは、愛知県春日井市にある春日井駐屯地の第10施設大隊に所属する陸士（19）です。 春日井駐屯地によりますと陸士は去年10月に駐屯地内で、同僚が所有する約3万円相当の腕時計を横領しました。 「落ちていた腕時計を拾い、自分のものにしてもばれないと思った」「深く反