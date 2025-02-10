メ～テレ（名古屋テレビ） 10日朝、県営名古屋空港から岩手に向かっていた旅客機が急きょ名古屋に引き返しました。 「花巻に向かっていましたが書類の不備により名古屋に戻ってきました。申し訳ございません」（アナウンス） 県営名古屋空港に引き返したのは、フジドリームエアラインズ・FDAの午前7時35分発のいわて花巻空港行き351便です。 FDAによりますと、原因はパイロットが携帯すべきライセンスを携帯