メ～テレ（名古屋テレビ） 8日、名古屋市であった「こども将棋大会」。憧れのゲストの登場に子どもたちは…。 「皆さんおはようございます」（藤井聡太 七冠） 8日、名古屋市西区であった「ちゅうでんこども将棋大会」。 「私も子どものころはこういう将棋大会によく参加していたが、大会が始まる前はワクワクする気持ちと緊張感が混ざっていたのを覚えている」（藤井七冠） 愛知など中部5県から集まった小学生 約