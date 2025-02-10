1966年、静岡県で一家4人殺害事件が起きた。約60年経った2024年、そこで逮捕されて死刑が確定した袴田巌さんが、やり直しの裁判で静岡地裁に無罪を言い渡された。【前代未聞の事態】判決文で「捏造」と断じられた証拠証拠捏造の声が早くから上がり、長らく冤罪事件として話題になり続けた「袴田事件」。それを当初から目撃してきたのが、刑務官、いわゆる刑務所の“看守”を務めた作家の坂本敏夫氏だ。坂本氏自身、親子三代