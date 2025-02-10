全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・久我山の割烹料理店『ヨイノフネ』です。割烹料理と厳選した酒をゆるりと味わう華美に飾り立てない正直な料理ほど作り手の技量が問われるもの。割烹で修業した渡邉北斗料理長の味も然り、シンプルだが丁寧な仕事の美味が心までじんわり響く。「銀杏せんべい」ひとつ取っても実を素揚げにして潰して揚げて干して……の手間。「蝦夷あわ