【新華社マナス2月10日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州瑪納斯（マナス）県北部の砂漠で立春の時期に、コウジョウセンガゼルの群れが姿を現した。これら「ゴビの精霊たち」は、ゆったりと歩いたり、戯れるように駆け回ったりと、生命力・活力に満ちた美しい光景を描き出している。同県はここ数年、生態環境の保護と修復に力を注いでいる。一連の生態管理プロジェクトを実施し、地域の環境を効果的に改善し、コウジョウ