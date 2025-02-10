「白桃と桜わらびもち フラペチーノ®」はいつまで？毎年恒例、大人気のSAKURAプロモーション。今年のコンセプトは「Timeless Japanese Beauty」。いつの時代も人々を魅了する桜の美しさに立ち返り、見た目や香りから奥ゆかしくも儚い日本の春を感じられる桜色のフラペチーノが開発されました。スターバックスが、ひと足早い春の訪れをお届け♪商品名白桃と桜わらびもち フラペチーノ®販売期間2025年2月15日（土）〜2025